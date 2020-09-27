 مجلس النواب الليبي: سنراجع اتفاقيات أردوغان والسراج - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2020 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مجلس النواب الليبي: سنراجع اتفاقيات أردوغان والسراج

أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
وكالات:
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:56 م

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمتها مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.

وأوضح الميهوب، في تصريحات لموقع "العربية.نت" الإخباري، أن هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة واستقرار البلاد بعد طرد المرتزقة وإخراج الأتراك، مضيفا أنها ستتولى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا فترة حكم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.

واستنكر الميهوب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن "الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة"، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه "المكافآت" التي حصّلتها في ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.

وتابع الميهوب أن أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق التي وقّع معها جميع الاتفاقيات التي تعدّت السيادة الليبية، لم تنل الثقة من البرلمان، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وبالتالي فهي غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك