السعودية تفعل تطبيقا إلكترونيا استعدادا لعودة العمرة

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، تفعيل تطبيق (اعتمرنا) تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد يوم 4 أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "التطبيق سيمكّن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة".

وشددت الوزارة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء الماضي، أنها ستسمح بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتباراً من الشهر المقبل، حيث ستسمح لـ6 آلاف من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء العمرة يومياً، وهو عدد يمثل 30% من طاقة استيعاب تبلع 20 ألفا، وذلك لمراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وأشارت إلى أن تلك النسبة سترتفع إلى 75% من هذه الطاقة في يوم 18 من الشهر المقبل، بينما سيتم السماح للمعتمرين من دول معينة تعتبر آمنة في وجه الوباء بأداء المناسك ابتداء من أول نوفمبر المقبل، لتكتمل طاقة الاستيعاب، كما جرت طوال السنوات السابقة.