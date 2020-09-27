قراصنة يخترقون موقع الإعلام البيلاروسي ويبثون مشاهد للاحتجاجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قراصنة من اختراق موقع الإعلام البيلاروسي الحكومي، وبثوا في وقت النشرات الإخبارية الاعتيادية مقاطع للاحتجاجات الأخيرة واستخدام القوة ضد المحتجين.

وأصبح البث عبر الإنترنت على موقع "BT"، والذي يتضمن على وجه الخصوص قناة "بيلاروس1 TV" غير متاح مساء السبت.

وفي اللحظات النادرة التي تم فيها تحميل الفيديو، محل برامج القناة الجمهورية الأولى، تم عرض لقطات من الشوارع تواجه فيها قوات الأمن بشدة المحتجين.

وأعلنت مجموعة من المتسللين تسمي نفسها "عصابات الإنترنت" عبر قناة "تيلغرام" عن مسؤوليتها عن الانقطاعات الحاصلة بعمل موقع "BT" على الإنترنت، فيما لم تعلق الدائرة الصحفية لشركة التلفزيون والراديو عما حدث حتى الآن.

يذكر أن البث عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية بيلاروسية حكومية أخرى تدعى "ONT" لا يعمل أيضا.