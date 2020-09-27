النيل لحليج الأقطان تعقد جمعية عامة لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة

تعقد شركة النيل لحليج الأقطان، اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم 27 سبتمبر؛ لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة أن الجمعية ستناقش المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، أرباحاً بلغت 54.48 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي 7.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قالت في بيان أمس، بالإشارة إلى عرض الشراء المقدم من شركة ايمكس للاستحواذ على 100% من كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وفي ضوء التزامات مقدم العرض الواردة بالنشرة بتنفيذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة بغرض سداد حصة الدولة والبالغة 231 مليون جنيه تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 24 أغسطس 2020، وفقا لقرار اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار، فإن الهيئة تؤكد على استمرار تنفيذ عرض الشراء وفقا للمواعيد المقررة قانوناً فى هذا الشأن.

يذكر أن شركة النيل من الشركات التي كان صدر لها حكم نهائي ببطلان خصخصتها قبل عدة سنوات.