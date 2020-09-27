10 رحلات لخط «هيونداى الكورى» عبر قناة السويس خلال شهر

عبرت 10 رحلات لخط هيونداى الكورى من قناة السويس خلال الشهر الجارى بحمولة 24 ألف حاوية، تبعا لتصريحات اللواء حاتم القاضى رئيس مجموعة كادمار للملاحة وكيل الخط بداخل السوق المحلية.

قال القاضى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المجموعة تمكنت من إقناع الخط الملاحى من عبور قناة السويس بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح الذى كان الخط الكورى يعتمد عليه.

وأضاف أن هيئة قناة السويس قدمت جميع التسهيلات والتخفيضات للخط الملاحى بهدف التمكن من عبور قناة السويس.

ولفت إلى أن الخط الملاحى سينظم رحلتين إلى ميناء دمياط أسبوعيا نهاية الشهر الجارى بهدف نقل الحاويات إلى مدن شرق آسيا.

وذكر أن المجموعة أقنعت الخط الملاحى بالعودة لتنظيم رحلات بداخل السوق المحلية بعد أن توقف الخط عن تنظيم الرحلات منذ 10 سنوات الماضية.

ولفت إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتمع مع الخط الملاحى فى لندن لإقناعه للعودة إلى السوق المحلية من خلال تقديم جميع التسهيلات بداخل ميناء دمياط.

وتعمل مجموعه كادمار فى السوق المصرية منذ عام 1983 وتضم كادمار للملاحة ــ كادمار تراڤيل ــ جلوبال لوجيستيكس المصريه ــ كادمار انترناشيونال، حيث نجحت مجموعة كادمار فى جذب الخط الملاحى هيونداى فى عام 1998 لتكون الوكيل الملاحى للخط الكورى الجنوبى والذى يحتل المرتبة التاسعة بين الخطوط الملاحية العالمية.