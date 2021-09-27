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يسابق مسؤولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة إيقاف قيد لاعبيه، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

قال حسام المندوه عضو إدارة الزمالك "الشؤون القانونية تبحث الأمر، هناك مشاورات دائمة مع الاتجاد الدولي لإيجاد حل".

أضاف المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس "لا يمكن القول أننا وصلنا لحل نهائي، ولكننا وسط المعركة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وانتقل عضو الزمالك للحديث عن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قائلا "الشائعات عن المدرب الفرنسي لا تتوقف، رغم أن التجديد له تم بشكل محترم وكما يجب أن يكون".

وأشار "ليس لدي معلومة بشأن تفاوض ناد مصري مع كارتيرون، ولكنها شائعة تضاف إلى أخبار أخرى مثلما قيل قبل ثلاثة أشهر أن المدرب الفرنسي سافر إلى بلاده، ولن يعود مجددا".

وكان نادي الزمالك أعلن عن توقيع عقد جديد مع كارتيرون مدته 3 مواسم.