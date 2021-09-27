استحدثت المملكة العربية السعودية بثاً اذاعياً دشنه، اليوم، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ،يستمر على مدار اليوم لاذاعة دروس وخطب المسجد الحرام من خلال منصة منارة الحرمين وبالعديد من اللغات الاجنبية العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ السديس أن تدشين البث المباشر للدروس والخطب يأتي استكمالاً للخطط والبرامج الرقمية التي تعمل الرئاسة على تنفيذها لخدمة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الرئاسة تواكب في خدماتها تلبية رغبات المستفيدين في أرجاء العالم كافة، مع مراعاة تعدد جنسياتهم ولغاتهم .

وأشار الى أن الهدف من هذه الخدمات هو تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين وفق أفضل المواصفات العالمية وتسخير الوسائل التقنية الحديثة في سبيل تجويد المنظومة الخدمية المقدمة بالمسجد الحرام لجميع الدول والمسلمين حول العالم .