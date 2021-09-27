قال المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن المحافظة من المقرر أن تخصص مسارًا للدراجات على الرصيف ضمن مشروع «بسكلتة»، لافتًا إلى أن العديد من الدول تنفذ هذا المسار إما على الرصيف أو في الشارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأحد، أن مسار الدراجات على الرصيف سيكون منفصلًا عن مسار المشاة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على توسعة الرصيف ليصل عرضه إلى 5 أمتار بما يحقق الأمن والسلامة للمشاة.

ولفت إلى أن الحارة المخصصة للدراجات ستنفذ بمواد تتناسب مع الشارع، قائلًا إن العديد من الجهات تعمل على المشروع في طلعت حرب وقصر النيل مع محافظة القاهرة ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى توقيع عقد يوم 29 أغسطس الماضي مع تحالف مصري دنماركي لتوريد الدراجات وتشغيل المشروع، موضحًا أن الدراجات المستخدمة دنماركية الصنع بتكنولوجية كبيرة تتماشى مع الموجود عالميًا.

وذكر أن المحافظة من المقرر أن تنفذ 30 محطة قريبة من محطات المترو أو الأتوبيس أو أماكن التجمع الرئيسية للدراجات، مؤكدًا أنها ستتيح أمام الشخص الاختيار ما بين الرحلة الواحدة أو الاشتراك الشهري أو الأسبوعي بما يتناسب مع كل شخص وظروفه.

وأعلن عن إطلاق تطبيق على الهاتف لتحديد طريقة الاشتراك والسعر، متوقعًا الانتهاء من مجموعة من محطات المشروع في التحرير وميدان طلعت حرب وممشى أهل مصر خلال 3 أشهر.

وتسعى محافظة القاهرة إلى تنفيذ وإنشاء مسارات للدراجات بوسط المدينة تمهيدا لتشغيل 600 دراجة «بسكلتة»، من خلال 30 محطة ثابتة سيتم توزيعها على شوارع منطقة وسط البلد، ضمن خطة تقليل الازدحام بهذه المنطقة وإيجاد وسائل بديلة غير آلية للتنقل في الشوارع، مع توفير وسيلة ملائمة بالشوارع السياحية المزدحمة دائما بالسيارات.