خبراء فى علم الزلازل: انفجارات قوية وقعت قبيل التسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم

سجلت محطات رصد وتسجيل الموجات الزلزالية في السويد والدنمارك تفجيرات قوية تحت الماء قبل اكتشاف التسريب في خطوط أنابيب غاز نورد ستريم في بحر البلطيق، وفقا لوسائل إعلام سويدية.



وقال عالم الزلازل بيورن لوند من شبكة رصد الزلازل السويدية (إس إن إس إن) لقناة "إس في تي" السويدية اليوم الثلاثاء، إنه لا شك في أن هذه كانت انفجارات.



ووقع انفجاران مميزان في المنطقة يوم الاثنين - أحدهما في الساعة 2:03 صباحا(0003 بتوقيت جرينتش) والثاني في الساعة 7:04 مساء.



وإجمالا، تم اكتشاف ثلاث تسريبات في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2.



وحدثت بالقرب من جزيرة بورنهولم الواقعة على بحر البلطيق، بعضها في مياه الدنمارك والبعض الآخر في المياه السويدية.



ولم يتم تحديد السبب بعد.