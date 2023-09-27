وزير الدفاع الألماني يؤكد لدول البلطيق إمكانية الاعتماد على بلاده عسكريا في ردع روسيا

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أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لدول البلطيق الثلاث إمكانية الاعتماد على بلاده عسكريا في ردع روسيا.

يذكر أن دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه ألمانيا أيضا.

وخلال المؤتمر الأمني الذي عقد في العاصمة الإستونية تالين، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء إن "ألمانيا تضطلع بالمسؤولية. وألمانيا تضطلع بدور قيادي".

في الوقت نفسه، أكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على الدعم طويل المدى لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها في مواجهة المهاجمين الروس، ووجه بيستوريوس كلامه إلى أوكرانيا قائلا:" سنقف إلى جانبكم طالما كان هذا ضروريا".

وحذر الوزير الألماني من التداعيات المروعة في حال نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يقوم به مشيرا إلى أن بوتين يحتقر القواعد الدولية وقال:" بوتين يستخدم طرقا بغيضة وإجرامية وغير إنسانية".

وأكد بيستوريوس على الخطط الخاصة بنشر لواء تابع للجيش الألماني في ليتوانيا.

وتنص هذه الخطط المنتظر أن يتم الانتهاء من معالجة تفاصيلها بحلول نهاية العام على تواجد 4000 جندي ألماني بعائلاتهم وأطفالهم أيضا في ليتوانيا بشكل دائم، وقال بيستوريوس:" سننشر الجنود الألمان في ليتوانيا بمجرد توافر البنية التحتية اللازمة".

ويشارك في المؤتمر الأمني "مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع" ممثلون عن جمهوريات البلطيق الثلاث وممثلون عن دول أخرى في الناتو بالإضافة إلى أوكرانيا، ويعد خطاب بيستوريوس أمام المؤتمر خاتمة زيارته للاتفيا وإستونيا ومدتها ثلاثة أيام.