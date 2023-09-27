أعرب الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، عن سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بمناسبة المولد النبوي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، إن «التكريم شيء عظيم في حياة كل إنسان مجتهد؛ لأنه يشعره بقيمة العطاء وما قدمه في رحلته القرآنية والدعوة».

وذكر أن تكريم الرئيس السيسي له تحقق بشكل أعظم مما يتمنى ويتوقع، خاصة في ظل ظروفه التي أدت إلى جلوسه على الكرسي المتحرك، معقبًا: «كان التكريم من الرئيس بشكل أبوي فيه كل الأخلاقيات والإنسانيات الحنونة التي لم أكن أتوقعها».

وكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس، مضيفًا: «قلت له: خطوات معاليك ونزولك من على المنصة تاج على راسي ووسام على صدري، قال لي: لا يا شيخ عبدالفتاح إحنا بنحبك وأنت تستاهل كل خير».

وذكر أن «تلك الكلمات أشعرته بأنه حصل على مقابل للسنوات الـ48 التي قضاها في رحاب قراءة القرآن وتعليمه، والمشاركة في المسابقات الدولية، وتخريج أجيال حاملة لكتاب الله».

ولفت إلى أنه بعث برسالة تأييد ودعم معنوي للرئيس السيسي خلال حديثهما؛ لأنه أحد الأشخاص الذين يعلمون قيمة المجهود المبذول في السنوات الماضية، ويعيشون الحياة بحلوها ومرها ومعاناتها، مختتمًا: «لا يمكن أن نقف في منتصف الطريق، علينا أن نستمر لنكمل الإنجازات ونجني ثمارها».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي لفتة إنسانية، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محل جلوس القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، لتكريمه خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، حيث ظهر الطاروطى خلال تكريم الرئيس له وهو جالس على كرسي متحرك.