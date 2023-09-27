زد يجتاز الجونة بهدف ويواصل انطلاقته الرائعة بالدوري المصري

واصل فريق زد إف سي انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه الجونة، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل إنبي مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف.

وارتفع رصيد زد، الذي يقضي موسمه الأول في المسابقة العريقة بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم الماضي، إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ويزاحم فيوتشر، المتساوي معه في نفس الرصيد على الصدارة في المقابل، توقف رصيد الجونة، العائد للمسابقة هذا الموسم، عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر مؤقتا، بعدما افتتح الموسم بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه سموحة السكندري.

وتقمص محمد سمير دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف زد الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه انتصاره الثاني في البطولة، بعدما استهل الموسم بالفوز 1 / صفر على ضيفه الإسماعيلي.

وفرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء إنبي وضيفه طلائع الجيش، في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة .

واضطر إنبي للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 55، عقب طرد لاعبه أحمد يوسف، لحصوله على الإنذار الثاني.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد طلائع الجيش، الذي افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على البنك الاهلي، إلى 4 نقاط في المركز الرابع، في حين حصل إنبي على أول نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الحالي، ليصبح في المركز الثاني عشر، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام الداخلية في المرحلة الأولى للبطولة.