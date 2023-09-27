محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الرصف بمدينتي بنها وكفر شكر

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وكفر شكر؛ لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة.

إستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الترعة بمنطقة الفلل بمدينه بنها بطول ٨٠٠ متر بتكلفة ٤ مليون جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله ٢٠٢٣-٢٠٢٤ يربط شارع كليه التجارة بشارع ٨ بمنطقة الفلل، كما اشتملت أعمال التطوير على أعمال توسعة الطريق ورفع كفاءة الشارع بالكامل من أرصفة جانبية ودهان بلدورات وعمل مصارف لمياه الأمطار، وتمت أعمال التوسعة ووضع طبقة السن تمهيدا لوضع الطبقة السطحية للأسفلت.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت، علاوة على مراعاة الفواصل بين الأسفلت لعدم حدوث ميل في الطريق.

كما تابع أعمال توسعة ورصف طريق أبو حشيش والذي يربط بين منطقة الفلل وشارع الموقف والذي يبلغ طوله ٦٥٠ مترا بعرض ١٨ مترا، حيث تشمل الأعمال توسعة وردم أحواض الري القديمة، وتم عمل معديات ري وجاري عمل حوض ري جديد وتم توريد المواسير الخاصة به بتكلفة ٧ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما تفقد المحافظ، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع منطقه الشدية ( شارع مول الكمبيوتر بطول ١٣٥ مترا - وشارع بن عيسى بطول ١٦٥م وشارع الضرائب بطول ١٨٠ متر – وشارع الحملاوي بطول ٢٠٠ متر) بتكلفة مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما تابع أعمال تطوير ورصف شارع الحرس الوطني المؤدي إلى قرية ميت عاصم بطول ١ كيلو متر بعرض ١٢ متر بتكلفة ٤ مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بمدينة بنها، وجاري الآن وضع طبقة السن والاستعداد لوضع الطبقة السطحية.

ووجه المحافظ رئيس مجلس مدينة بنها بوضع صناديق القمامة بعد أعمال الرصف، استجابة لطلب أهالي المنطقة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيها، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى بالكامل وجاري العمل في التشطيبات الداخلية، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب كاميرات المراقبة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى ٩٥%، حيث سيتكون من أربعة طوابق على مساحة 400 متر على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ، أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس ، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذهم بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة ٤٢٠٠متر، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع التحرير بمدينة كفر شكر ٣٨٠ متر بعرض ٦.٥ متر، إشراف مديرية الطرق بالقليوبية بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف طريق المنشية الكبرى بطول ٢٧٠٠ متر، ضمن خطة رد الشيء لأصله، وتشرف عليه مديرية الطرق بالقليوبية.