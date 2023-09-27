ألمانيا تحظر نشاط حركة يمينية متطرفة

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حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر نشاط حركة يمينية متطرفة تعرف اختصارا باسم "أرت جيماين شافت" (مجتمع الأعراق).

وقالت وزارة الداخلية إن رجال الشرطة داهموا 26 شقة وغرفة تخص 39 من أفراد الحركة في 12 ولاية ألمانية اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن حظر الحركة المتطرفة كان قيد الإعداد منذ أكثر من عام.

ووصفت فيزر الحركة بأنها "طائفية وعنصرية للغاية ومناهضة للسامية".

وأضاف فيزر "لقد حاولت هذه الحركة اليمينية المتطرفة إنشاء أعداء جدد للدستور من خلال التلقين المثير للاشمئزاز للأطفال والشباب".

كما يغطي الحظر كل المنظمات التابعة للحركة التي تعتقد السلطات الأمنية أن لديها نحو 150 عضوا.