محافظ المنيا يوجه بتحسين الخدمات والمرافق في سمالوط تسهيلًا على الطلاب

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ورئيس مركز ومدينة سمالوط، بمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية داخل دائرة المدينة، والاهتمام بأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية لكشافات وأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، وخاصة الطرق المؤدية من وإلى المدارس، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، كما وجه المجلس بكسح مياه الصرف في "قرية كوم اللوفي" بالمجان، لحين توصيل الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين اليوم الخميس بمركز سمالوط، حيث أكد المحافظ حرصه الدائم منذ توليه المسئولية على اقتحام الملفات الأكثر أهمية وتأثيرًا، وفي مقدمتها ملف التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا. وشدد على إزالة أي مبانٍ مخالفة لم تحصل على التراخيص اللازمة دون تقاعس أو مماطلة من الموظف المسؤول، وإلا وضع نفسه موضع المساءلة القانونية.

وخلال لقائه بأهالي سمالوط، أشار اللواء كدواني إلى أهمية تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة بمفهومها الواسع للإنسان، من خلال تقديم خدمات للمواطن عبر تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن.

كما ناقش المحافظ عددًا من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، والتي تنوعت بين رصف طرق، توصيل مرافق، تحسين خدمات التعليم والصحة، دعم منظومة الإنارة، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وتمت إحالة بعض الشكاوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، كما وافق المحافظ على طلب أهالي عزبة الإصلاح التابعة لقرية "البيهو" بفتح فصل بالفترة المسائية بمدرسة الإصلاح الزراعي "صديقة الفتيات"، نظرًا لارتفاع الكثافة، إلى جانب الموافقة على إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية جزيرة البيهو، ودراسة إنشاء مدرسة في "قرية اطسا المحطة".

أما بخصوص قطاع الصحة، فقد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة الوحدات الصحية والتأكد من وجود جداول لتواجد الأطباء، مع القيام بجولات ميدانية رقابية للتأكد من تنفيذ برامج وأنشطة لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية".

واستمع المحافظ لشكوى أهالي المركز من ضعف المياه، موضحًا أن هناك توسعات ومدّ وتدعيم لشبكات محطة مياه سيكون لها أثر إيجابي على قوة دفع المياه ونقائها.

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال التوسعات في أقرب وقت ممكن.

كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية وكلف وكيل وزارة التضامن بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات، وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما وجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

كما وجه المحافظ بدراسة نقل موقف سمالوط من وسط المدينة بشارع الصفصافة إلى الطريق الدائري لتحقيق سيولة مرورية والقضاء على فوضى المواقف العشوائية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي في شوارع وميادين المركز، إلى جانب إنشاء موقف بقرية العوايسة بناءً على طلب أهالي القرية، والموافقة على تشغيل الجبانات القديمة وطرح تخصيص جديد بقرية داقوف، موجهًا الجهات المختصة من المسئولين بتسهيل إجراءات تراخيص الميكروباصات وتيسير السداد والأقساط للمواطنين المعنيين بذلك.

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بإنهاء ملفي التقنين والتصالح، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية المستمرة والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي معوقات قد تظهر والعمل على تلافيها، وتسريع وتيرة الإنجاز والتسهيل على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء، أعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه الدائم على الاستجابة لمطالبهم وزياراته المتكررة للمركز.

حضر اللقاء الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، وأعضاء مجلس النواب: النائب محمد نشأت العمدة، والنائب مجدي ملك، والنائب توحيد تامر، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة وأهالي مركز سمالوط.