دراسة استقصائية: ثلثا اللاجئين الأوكرانيين يخططون للبقاء في التشيك بعد انتهاء الحرب

كشفت دراسة استقصائية أن نحو ثلثي اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في جمهورية التشيك يخططون للبقاء في البلاد بعد انتهاء وضع الحماية المؤقتة الخاص بهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة أن الدراسة - التي أجراها مركز أبحاث الرأي العام التابع لمعهد علم الاجتماع بالأكاديمية التشيكية للعلوم - أظهرت أن ما لا يزيد عن خمس اللاجئين يرغبون في العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء الحرب.

ووفقا للبيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية التشيكية اليوم، سجل أكثر من 320 ألف لاجئ أوكراني لتمديد وضع الحماية المؤقتة الخاص بهم هذا العام، فيما يستقر معظم اللاجئين في العاصمة (براغ) ومدينتي برنو وأوسترافا.