 البابا فرنسيس لجمهور في لوكسمبورج: الحرب مآلها دائمًا الفشل - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2024 8:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البابا فرنسيس لجمهور في لوكسمبورج: الحرب مآلها دائمًا الفشل

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
د ب أ
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 7:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 7:41 ص

أبدى البابا فرنسيس اليوم الخميس أسفه لظهور "انقسامات وعداوات" جديدة في أوروبا، وذلك خلال زيارة إلى لوكسمبورج، ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ودعا البابا البالغ من العمر 87 عاما السياسيين إلى التحرك وإظهار "رغبة للتوصل إلى حلول وسط صادقة". وقال إن الصراعات الجديدة قد يكون لها "عواقب مدمرة ومميتة".

وأضاف البابا "يجب علينا أن لا ننسى أن الحرب هي دائما مآلها الفشل".

واستطرد قائلا إن لوكسمبورج يمكنها إظهار "مزايا السلام بدلا من أهوال الحرب ومزايا دمج المهاجرين وتشجيعهم بدلا تهميشهم".

وتابع البابا قائلا إن حجم الدولة أو عدد سكانها لا يحدد دورها المهم في القارة.

ويبلغ عدد سكان لوكسمبورج حوالي 650 ألف نسمة، نحو 40% منهم من الكاثوليك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك