الأردن يخطط لتوسيع الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميجاوات

• وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني يؤكد أن الخطوة تتيح تبادل الكهرباء في أي وقت

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، السبت، إن المملكة تتجه إلى توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق ليصل إلى 200 ميجاوات، في خطوة وصفها بأنها "استراتيجية وليست مؤقتة".

وأضاف الخرابشة، في كلمة خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار، أن "الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فقط، بل يتيح تبادل الطاقة بين الدول والاستفادة من فروقات كلفة الإنتاج".

وأشار إلى أن الأردن يزود العراق حاليا بطاقة تصل إلى 40 ميجاوات، على أن يتم التوسع في المرحلة المقبلة إلى نحو 200 ميجاوات.

وأوضح الوزير، أن الهدف من هذه المشاريع هو الوصول إلى "الربط التزامني"، بما يتيح تبادل الكهرباء في أي وقت، بحيث يمكن للأردن الاستفادة من الكهرباء العراقية عندما تكون كلفتها أقل، والعكس صحيح.

وذكر أن العالم يتجه تدريجيا نحو التحول الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء خلال العقود المقبلة.

وأكد أن المنطقة "قادرة على لعب دور محوري في تزويد العالم بالطاقة النظيفة عبر شبكات ربط مستقبلية تمتد حتى أوروبا".

ولفت الخرابشة، إلى أن الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مشروعات استراتيجية تتكامل مع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالخليج العربي وصولا إلى أوروبا.

وأكد أن هذه المشاريع "لا تمثل حلولا وقتية أو فائضة، وإنما مسارات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي".

وفي سبتمبر 2020، وقع البلدان عقد بيع الكهرباء، من خلال إنشاء خط نقل هوائي كمرحلة أولى يربط محطة تحويل "الريشة" في الجانب الأردني، ومحطة تحويل "القائم" في الجانب العراقي بطول 6 كلم شرقي الأراضي الأردنية و330 كلم غربي الأراضي العراقية.

وفي أكتوبر من العام ذاته، وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستهلك أكثر من 23 ألف ميغاواط، مقارنة بإنتاج بلغ سابقا 19 ألف ميغاواط.