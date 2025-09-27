أرتيتا يحسم الجدل: ساليبا سعيد في أرسنال رغم اهتمام ريال مدريد

حسم الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الجدل حول مستقبل المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وقال أرتيتا في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: “لا توجد أي مفاوضات بين ريال مدريد وساليبا، كل ما تردد مجرد شائعات تؤثر على اللاعبين”.

وأضاف المدرب الإسباني: “تحدثت مع ويليام عن الأمر وأخبرني بطريقته أنه يريد الاستمرار في أرسنال لأطول فترة ممكنة، وهو سعيد جدًا هنا”.

وتابع: “ساليبا قال ما أسعدني كثيرًا. نعم، هناك ضجيج حول مستقبله، لكن من الطبيعي أن يهتم به كبار الأندية، خاصة وأن قليلًا منهم فقط يمكنه التعاقد مع لاعب بجودته”.

وكان أرسنال قد نجح في تمديد عقد ساليبا حتى عام 2030، بعدما كان عقده السابق ينتهي في صيف 2027، ليغلق الباب أمام محاولات ريال مدريد لضمه.