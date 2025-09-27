أحمد سالم عن ظهور باسم يوسف بـ كلمة أخيرة: يمتلك ميزة مفقودة في الإعلام العربي

علق الإعلامي أحمد سالم، على استضافته للإعلامي باسم يوسف في برنامجه "كلمة أخيرة"، قائلًا: "كل الاحترام والتقدير لكل الأراء ماعدا اللي لهم أغراض خبيثة".

وقال في برنامجه "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، مساء السبت أن باسم يوسف سيشارك في مجموعة حلقات خاصة لمناقشة قضايا تهم المصريين والرأي العام العربي والعالمي، موضحًا أنه ناظر ناشطين ومؤثرين بنفس لغتهم وبأسلوبه الساخر، وهي ميزة مفقودة في الإعلام العربي.

وأوضح أن البرنامج لا يلاحق الشائعات ويسعى لتقديم محتوى يليق به، قائلًا "نحن في كلمة أخيرة ملتزمين بتقديم محتوي ذو قيمة يجيب على أسئلة مطروحة"، باستغلال شهرة باسم يوسف عالميًا ومحليًا.

يذكر أنه صباح السبت أعلنت شبكة ON عن تعاون مع الإعلامي باسم يوسف، كضيف في سلسلة حلقات خاصة يستضيفه من خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة، وتنطلق هذه السلسلة ابتداءً من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، في ظهور مرتقب له بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام شبكة ON بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية، وأكثرها تأثيرًا في العالم، خلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص وحكايات من خلف الكواليس تحكى لاول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة.