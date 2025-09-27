مدير البنك القومي للمعامل يتفقد الوحدات المركزية بالمستشفى الجامعي في أسيوط

أجرى الدكتور محمود مصطفى الهباق، مدير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، جولة تفقدية شملت عددًا من المعامل المركزية والوحدات البحثية، برفقة الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشملت الجولة، المستشفى الجامعي الرئيسي بأسيوط، ومعهد جنوب مصر للأورام، وكلية العلوم؛ بهدف الاطلاع على الإمكانيات البحثية المتوفرة وما تشهده من تطوير مستمر في الأجهزة والمعدات، إلى جانب دعم جهود الجامعة في رفع كفاءة المعامل وخدمة الطلاب والباحثين، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية.

وأكد الدكتور جمال بدر، أن ما تشهده المعامل داخل المستشفيات الجامعية من تميز هو ثمرة جهد القائمين عليها وحرصهم على متابعة أحدث التطورات العلمية وتحديث الأجهزة والمعدات بصفة مستمرة، وهو ما تحرص إدارة الجامعة على دعمه ورعايته ماديًا وإداريًا وعلميًا؛ إيمانًا منها بالدور الحيوي للمعامل في إثراء المناخ البحثي والعلمي في مختلف التخصصات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الجولة تأتي في إطار متابعة المجلس الأعلى للجامعات لإمكانات جامعة أسيوط البحثية، وما تحقق بها من تطوير في الأجهزة والأدوات والمعدات، إلى جانب ما تملكه من كوادر بشرية متخصصة، بما يعزز كفاءة المعامل ويزيد من قدرتها على خدمة الطلاب والباحثين وتدريبهم على مواكبة المستجدات العلمية العالمية.

وبدأت الجولة، من المستشفى الجامعي الرئيسي، وتفقد الدكتور جمال بدر والدكتور محمود مصطفى الهباق، معامل الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم، الذي يضم نخبة من المعامل المتخصصة.

ورافقهم خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عبدالباسط خلاف، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة أحمد عبدالحفيظ، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة إيمان نصر الدين، مدير بنك الدم الرئيسي، والدكتور ماجد صلاح، أستاذ الهيماتولوجي.

وتواصلت الجولة، داخل معهد جنوب مصر للأورام، إذ شملت زيارة معمل الباثولوجيا الإكلينيكية، ومعمل البيولوجيا الجزئية، ومعمل التوافق النسيجي، ومعمل الكروموسومات، ومعمل التدفق الخلوي.

ورافقهم خلالها الدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور حسني بدران، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أسماء زهران، مدير المعامل.

واختتمت الجولة، بتفقد معامل كلية العلوم، ووحدة الكيمياء التحليلية، إلى جانب مركز التميز البحثي للعلوم متعددة التخصصات، بحضور الدكتورة نجوى أبو المعالي، أستاذ الكيمياء التحليلية ومديرة الوحدة.