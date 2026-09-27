سائحون ألمان: الإسكندرية ساحرة وتجربة الدراجات كشفت جمال عروس البحر

أعرب عدد من السائحين الألمان المشاركين في الجولة السياحية بالدراجات الهوائية اليوم في مدينة الإسكندرية عن سعادتهم بزيارة الإسكندرية لأول مرة، مؤكدين أن المدينة تركت لديهم انطباعًا مميزًا بما تتمتع به من جمال البحر وعراقة التاريخ وتنوع المعالم.

وقال أحد السائحين: "هذه أول مرة أزور فيها الإسكندرية، ووجدتها مدينة ساحرة، تجمع بين البحر والتاريخ والحياة الجميلة، وأتمنى أن أعود إليها مرة أخرى وأقضي فيها وقتًا أطول حتى أتمكن من زيارة المزيد من الأماكن".

وأضاف سائح آخر: "أحببت الإسكندرية كثيرًا، والجولة بالدراجة كانت تجربة مختلفة وممتعة، فقد أتاحت لنا رؤية المدينة عن قرب والتوقف أمام عدد من معالمها والتعرف على تاريخها".

وقال سائح ثالث: "الإسكندرية جميلة جدًا، وأحببت البحر والمباني القديمة والأجواء في المدينة، وأتمنى أن آتي مرة أخرى، وربما أقضي عدة أيام إضافية لاكتشاف أماكن أكثر".

وأشار أحد المشاركين، إلى أن "زيارة الإسكندرية بالدراجات فكرة رائعة، لأنها تجمع بين السياحة والرياضة والاستمتاع بالمدينة في الوقت نفسه"، معربًا عن رغبته في تكرار التجربة خلال زيارة قادمة لمصر.

وتتواصل اليوم الأحد فعاليات الجولة السياحية التي تنظمها محافظة الإسكندرية لفوج سياحي ألماني يضم 50 سائحًا، باستخدام الدراجات الهوائية، لزيارة عدد من أبرز المعالم التاريخية والثقافية بالمدينة، في إطار جهود المحافظة لتنشيط الحركة السياحية والترويج لمقومات الإسكندرية، ودعم أنماط السياحة الخضراء والمستدامة.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بإبراز المقومات الحضارية والثقافية والبيئية لعروس البحر الأبيض المتوسط، والترويج لمعالمها السياحية أمام الوفود والزائرين من مختلف دول العالم.

وانطلقت الجولة في تمام الساعة 9:30 صباحًا من أمام بوابة ميناء الإسكندرية، حيث تحرك الفوج بالدراجات الهوائية مرورًا بكوبري ستانلي، ثم مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومنطقة المرسي أبو العباس، على أن تختتم الجولة بالعودة إلى ميناء الإسكندرية.

وتضمنت الجولة عددًا من محطات التصوير والتوثيق والتعرف على المعالم التاريخية والثقافية، بما يعكس التنوع الذي تتميز به الإسكندرية، ويقدم للسائحين تجربة مختلفة تجمع بين التاريخ والثقافة والبحر والطبيعة.

وخصصت محافظة الإسكندرية أتوبيسًا سياحيًا من دورين لمرافقة الصحفيين والإعلاميين طوال خط سير الجولة، بما أتاح لهم متابعة الفعاليات وتوثيق تحركات الفوج الألماني والتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي تبرز المعالم السياحية التي مر بها.

وتتواصل فعاليات الجولة خلال اليوم، وسط تفاعل من السائحين مع المعالم التي يمرون بها، والتقاط الصور التذكارية، في تجربة تسعى إلى تقديم الإسكندرية بصورة مختلفة تجمع بين السياحة الثقافية والرياضية والاستمتاع بالطبيعة والبحر.