وزير الداخلية الأردني يؤكد ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للاجئين السوريين

أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد ضرورة توفير جميع سبل الحياة الكريمة للاجئين السوريين، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم..مثمنًا مستوى التعاون والتنسيق القائم بين جميع الجهات والأجهزة المعنية بالتعامل مع اللاجئين.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية الأردني اليوم الأحد، في مبنى الوزارة لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بمختلف مناطق الأردن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ناقش الاجتماع أوضاع اللاجئين السوريين من حيث تقديم الخدمات المثلى لهم، والاطمئنان على الاستعدادات المتخذة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء، وأوضاع المدارس بالمخيمات، إضافة إلى موضوع تسهيل إجراءات العودة الطوعية للراغبين منهم إلى بلادهم.