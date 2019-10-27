ترامب: جثة البغدادي تناثرت بسبب الانفجار

الأكثر قراءة
المحكمة تقر سن المتهم الرئيسي في قضية «شهيد الشهامة»
وفاة طفل بالغربية.. وأسرته: تقارير طبية أكدت إصابته بالالتهاب السحائي
قرار بتجديد إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر
مرتضى: أتدخل في تشكيل الزمالك.. و«ميتشو» لن يرحل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداث
معارض لإعدام الأحداث
معارض للإعدام بصفة عامة
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، تناثرت بعد قيامه بتفجير نفسه، أثناء ملاحقته.
وأضاف «ترامب»، في كلمة ألقاها، مساء الأحد، أنه تم التأكد من هوية الجثمان، بعد إجراء اختبار الحمض النووي.