ترامب: جثة البغدادي تناثرت بسبب الانفجار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، تناثرت بعد قيامه بتفجير نفسه، أثناء ملاحقته.

وأضاف «ترامب»، في كلمة ألقاها، مساء الأحد، أنه تم التأكد من هوية الجثمان، بعد إجراء اختبار الحمض النووي.