«القاهرة» يدعم المشروعات متناهية الصغر بـ500 مليون جنيه

وقع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقد (مشروع بدايتي ــ 4) لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالى تمويل قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغرالقائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض بأبسط وأقل المستندات، ما يساعد هذه المشروعات على التطوير والتوسع والاستمرار.



وأوضح «فايد» أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التى حققها فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من 18عامًا ساهمت فى توفير نحو1,200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو 24% من اجمالى السوق واكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو 6.5 مليار جنيه لتمويل 240 الف عميل ومن المستهدف ان تصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيما لمبادرة الشمول المالى.



وأضاف أن ‬تميز بنك القاهرة فى ‬هذا المجال يأتى بحكم الانتشار الجغرافى ‬خاصة فى ‬محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.



كما أشار فايد إلى تبنى بنك القاهرة إستراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، حيث سيتم اطلاق «حلول التمويل متناهى الصغر الإلكترونية» والتى ستمكن العميل من الحصول على التمويل اللازم أقل من ٢٤ ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة إلى سهولة الحصول على التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك إلى مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.