المرصد السوري: طائرات التحالف الدولي تهاجم مواقع لتنظيمات جهادية في إدلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد هجوما نفذه سرب مؤلف من 8 طائرات مروحية ترافقها طائرة حربية تابعة جميعها للتحالف الدولي على مواقع يعتقد أن بها تنظيم "حراس الدين" الجهادي وعناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب، وذلك بعد منتصف ليل السبت - الأحد.

واستهدفت المروحيات مواقع التنظيمات بضربات مكثفة وعنيفة لمدة نحو 120 دقيقة، ترافقت مع استهداف الجهاديين للمروحيات بالأسلحة الثقيلة، ووثق المرصد السوري مقتل 9 أشخاص جراء هجوم مروحيات التحالف، ولا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم داعش ضمن القتلى.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكانت تقارير أمريكية قد ذكرت أن البغدادي قتل في عملية للقوات الخاصة الأمريكية الليلة الماضية في إدلب.