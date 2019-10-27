بنك الطعام يشارك في مؤتمر بالأردن للقضاء على الجوع في المنطقة العربية

تلقى الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى) للمشاركة فى اجتماع مجموعة العمل المعنية بتحليل نتائج عمل المجموعات السبع ووضع تصور للاطار الاستراتيجى وخطة العمل لإعداد مبادرة للقضاء على الجوع فى المنطقة العربية.



واستعرض الشهدى خلال المؤتمر تجربة بنك الطعام المصرى فى مكافحة الجوع فى مصر وخطته للقضاء على الجوع فى القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ريادة بنك الطعام فى مجال الإطعام، حتى أصبح نموذجا يحتذى به فى تأسيس بنوك الطعام فى العالم.



وأضاف الشهدى أن بنك الطعام المصرى يعمل على القضاء على مشكلة الجوع وذلك من خلال مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتوعية والتغذية، مشيرا إلى أن البنك يعمل بمنهجية مبنية على أسس علمية للوصول إلى ملايين المواطنين المستحقين، حيث يركز مجهوداته على خدمة المواطنين الأكثر احتياجا وهم ينقسمون إلى فئة مستحقة غير قادرة على العمل مثل كبار السن والمرأة المعيلة والأسر التى أصيب عائلها بمرض مزمن أو عجز والأيتام، ويخصص لهم برامج إطعام شهرية وموسمية والتغذية المدرسية وإفطار صائم وصك الأضحية.



واضاف فى كلمته أن الفئة الثانية هم المستحقون القادرون على العمل وقد خصص لهم برامج للتعليم والتدريب والتأهيل والمشروعات الصغيرة، حتى يصبحوا قادرين على الاندماج فى سوق العمل والحصول على قوت يومهم دون الحاجة لأى مساعدات.



وأشاد بدور بنك الطعام المصرى فى تطوير وتنظيم عشوائية توزيع الطعام من خلال قاعدة بيانات كاملة ومفصلة عن طريقها يتم رصد أعداد وأسماء وأماكن المستحقين المدروسين فى جميع المحافظات، مما يساهم فى تنظيم العشوائية والازدواجية فى التوزيع جغرافيا وزمنيا.



وأكد الشهدى على ضرورة تعزيز الاستثمار لضمان الاستمرار، فبنك الطعام المصرى يمتلك مصنعا للتعبئة والتغليف ومزارع ألبان وتسمين وشركة نقل وغيرها.



وأضاف أن بنك الطعام المصرى قد وضع دليل تشغيل محترفا لتطبيقه فى الفنادق والمطاعم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وتم تسجيل الدليل كملكية فكرية باسم بنك الطعام المصرى، وتصديره إلى دول العالم، ذلك بالإضافة إلى إدخال درس فى كتاب القراءة للصف الثالث الابتدائى لتوعية الأجيال القادمة.



وأكد الشهدى على إيمان بنك الطعام المصرى بأهمية عدم إهدار الطعام وقيامه بالتوعية به ونشر ثقاقة عدم إهدار الطعام وكيفية الاستفادة منه للقضاء على الجوع.