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أعلن المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، عن قائمته المرشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المقرر لها 20 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد رئيس النادي المستشار، محمد عبدالمحسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض.

وتقدم على مقعد المتقاعدين، المستشار أبوالمجد عيسى، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق.

• على مقاعد المستشارين، كل من:

أبوالحسين فتحى قايد، نائب رئيس محكمة النقض

محمد صبحى خليفة، رئيس محكمة الاستئناف

طارق أبوزيد، رئيس محكمة الاستئناف

رضا محمود السيد، المستشار بمحكمة النقض

حازم رسمى، المستشار بمحكمة الاستئناف

• على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، كل من:

حمدى عبدالتواب، رئيس المحكمة

شادى خليفة، رئيس المحكمة

أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة

كريم الزقرد، رئيس المحكمة

محمد بهاء جمال الدين، قاض

• على مقاعد النيابة العامة، كل من:

أسامة الصيرفى، المحام العام بنيابة النقض

محمود الميرغنى، المحامي العام بنيابة النقض

حازم أبوسديرة، المحام العام بنيابة النقض

محمد هانى عبدالجابر، رئيس النيابة

محمد فاروق، وكيل النائب العام

يذكر أن نادي قضاة مصر أغلق، منذ قليل، باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، بتقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وتقدم للترشح على مقعد رئيس النادي كل من المستشارين، يسري عبد اللاه محمد عبد الكريم، والدكتور عبد الفتاح محمد علي مسعود مراد، ومحمد عبد المحسن عبد الرحيم منصور (الرئيس الحالي)، وأحمد فؤاد محمد الشافعي علي، وشادي طارق محمد يحيي شلبي.

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار الجليل المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ستتولى إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.