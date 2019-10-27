800 جنيه تراجعا فى أسعار الحديد مع انخفاضه عالميا خلال أكتوبر

حنفى: هبوط الدولار وضعف الطلب وراء التراجع

تراجعت أسعار الحديد بنحو 200 جنيه للطن خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إجمالى التراجع منذ بداية شهر أكتوبر إلى نحو 800 جنيه للطن، ليتراوح الطن بين 9500 و10200 جنيه، مقابل 10300 و11 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، بسبب انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج من الخامات والبليت العالمى بنحو 20 ــ 30 دولارا فى أكتوبر، بحسب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات.

وأضاف مدير الغرفة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تراجع الأسعار جاء أيضا نتيجة للانخفاض المستمر فى سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على ضعف الطلب بالسوق المحلية بسبب ركود المبيعات، فضلا عن خفض تعريفة الغاز للمصانع.

وقرر مجلس الوزراء فى بداية الشهر الحالى، تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهى «الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين»، لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.

وأوضح حنفى، أن السعر العالمى لخام البليت والخردة يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية بمصر سواء بالصعود أو الهبوط.

وبحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية، سجل متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضى، نحو 11.500 جنيه.

وألغت المحكمة الإدارية العليا الشهر الحالى الحكم السابق «بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البليت».

وفرضت وزارة التجارة والصناعة خلال نفس الفترة تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، بنسبة 15 و25% على الترتيب فى 4 يوليو الماضى، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أصدرت حكمها بوقف القرار.

وقال عدد من أصحاب مصانع الدرفلة فى وقت سابق من الشهر الحالى لـ«الشروق»، إن القرار سيكبد المصانع خسائر كبيرة، علاوة على زيادة تكلفة الإنتاج بنحو ألفى جنيه فى الطن الواحد.

وتقوم مصانع الدرفلة بشراء عروق الصلب ودرفلتها إلى حديد تسليح، فيما تقوم المصانع المتكاملة بإنتاج الخامات الاستخراجية حتى المنتج النهائى.

وتراجعت صادرات الحديد والصلب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بنسبة 31% لتصل إلى 492 مليون دولار مقابل 492 مليار دولار خلال 2018، وفق تقرير المجلس التصديرى للصناعات المعدنية الصادر سبتمبر الماضى، مشيرا إلى انخفاض صادرات النحاس بنسبة 21% لتصل إلى 121 مليون دولار مقارنة بنحو 154 مليون دولار، وانخفضت صادرات الألومنيوم بنسبة 16% لتصل إلى 371 مليون دولار مقابل 442 مليون دولار.

فيما سجلت صادرات الصناعات المعدنية خلال نفس الفترة نحو 2,379 مليار بنسبة تراجع بلغت 13% مقارنة بعام 2018 والتى بلغت 2,729 مليار دولار.