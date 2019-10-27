ضبط عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في العاشر من رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان في الشرقية، القبض على عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في دائرة قسم شرطة أول العاشر.

تلقى اللواء أحمد زكي نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بورود بلاغ من "محمد أ." يتهم فيه مجهولين باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول، وذلك بعدما هددوه بسلاح أبيض "مطواة" حال مروره بالقرب من البوابة الخلفية لنادي "الرواد" بدائرة القسم.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونيه النقباء محمد عقل وحسام بلطة، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد م." 18 عاما، و"أحمد أ." 18 عاما، عاطلين، وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص سرقة المواطنين بالإكراه.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11712 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.