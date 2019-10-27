رين يفلت من كمين تولوز بفوز صعب في الدوري الفرنسي

سجل لاعب الوسط الشاب يان جبوهو هدفا بعد دقيقتين فقط من نزوله لينقذ رين من فخ التعادل مع ضيفه تولوز ويقوده للفوز الثمين 3 / 2 اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي والتي شهدت اليوم أيضا تعادل سانت اتيان مع إميان 2 / 2 .

وتخلص رين من مسلسل النتائج الهزيلة حيث حقق الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز للمركز التاسع فيما تجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

وأنهى رين الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مباين يانج وأدرين هونو في الدقيقتين الثالثة والسادسة مقابل هدف سجله ماتيو دوسيفي في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني ، تعادل الإيفواري ماكس آلان جارديل لفريق تولوز في الدقيقة 84 لكن البديل جبوهو صاحب الـ18 عامًا سجل هدف الفوز لرين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من نزوله.