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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، مات كالكلب والجبان، على حد وصفه.
وأضاف «ترامب»، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، أن العالم الآن أصبح أكثر أمانًا، مردفًا: «بارك الله في أمريكا».