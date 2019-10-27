 ترامب: البغدادي مات كالكلب.. والعالم الآن أصبح أكثر أمانا - بوابة الشروق
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ترامب: البغدادي مات كالكلب.. والعالم الآن أصبح أكثر أمانا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 3:37 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 3:37 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، مات كالكلب والجبان، على حد وصفه.

وأضاف «ترامب»، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، أن العالم الآن أصبح أكثر أمانًا، مردفًا: «بارك الله في أمريكا».

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