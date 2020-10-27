مبعوث الرئيس الروسي يبحث في الأردن التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكساندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي تطورات الأزمات بالمنطقة، وعلى رأسها سوريا.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن الصفدي أكد خلال المباحثات ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل لحل سياسي يضمن وحدة أراضي سوريا والقضاء على الإرهاب، وعلى أهمية التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن لافرينتيف والصفدي استعرضا كذلك التطورات الإقليمية، وخصوصاً المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعراق وليبيا.