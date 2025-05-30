كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف مستعربين

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عرضت كتائب عزالدين القسام مشاهد حصلت عليها لاستهداف عناصر القسام مجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال شرق رفح.

وتظهر المشاهد عناصر من المستعربين المدنيين يتحركون قرب الحدود شرق رفح ويقتحمون منازل، كما تظهر تفجير عناصر القسام منزلا مفخخا في قوة المستعربين شرق رفح مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

من جانب، قال مصدر أمني في المقاومة انه تبين أن قوة المستعربين عملاء للاحتلال للتمشيط ورصد المقاومين ونهب المساعدات.

واضاف ان عناصر القوة تابعون لعصابة المدعو ياسر أبو شباب وتعمل مع جيش الاحتلال داخل رفح.

وقال سنتعامل مع العملاء وغيرهم بحزم وسنعتبرهم جزءا من الاحتلال مهما تستروا بحمايته.