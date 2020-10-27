تونس: طاقة استيعاب مصابي كورونا بالمستشفيات بلغت ذروتها

قال مدير عام القطاعات الصحية بوزارة الصحة التونسية، محمد مقداد، اليوم الثلاثاء، إن طاقة استيعاب المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالمستشفيات بلغت ذروتها في بعض الجهات.

وأوضح مقداد -في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن الأقسام المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات بعض الجهات وصلت إلى ذروتها مما دفع وزارة الصحة إلى توجيه المرضى إلى جهات أخرى.

ولم يحدد مدير عام القطاعات الصحية بوزارة الصحة التونسية، عدد المستشفيات التي تعاني من هذه الإشكالية في المدن، لكنه أقر بوجود صعوبة في مستشفيات إقليم تونس الكبرى جراء ارتفاع الإصابات بالفيروس بهذه الولايات.

وأكد أن المستشفى الميداني بقصر الرياضة بالمنزه الذي افتتح مؤخرًا، أصبح بدوره ممتلئًا بمرضى (كوفيد-19)، كاشفًا أن وزارة الصحة تستعد لفتح أقسام جديدة داخل المستشفيات لتلقى مرضى الفيروس.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم بالمستشفيات، بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، 1187 مريضًا، فيما بلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 213 مريضًا، بالإضافة إلى 106 مرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

يذكر أن تونس تشهده انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، في آخر بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 983 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 52 ألفًا و399 حالة.