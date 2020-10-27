موسكو: الحديث عن نتائج الاتصالات مع حكومة الوفاق بشأن الروسيين المعتقلين في ليبيا سابق لأوانه

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات كثفت في الفترة الأخيرة حول موضوع إطلاق سراح وشيك للروسيين مكسيم شوجالي وسامر سعيفان من السجن في ليبيا.



وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" مساء اليوم الثلاثاء: "إن الاتصالات حول هذا الموضوع تكثفت، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج لهذا الاتصالات".



وكانت "سبوتنيك"، نقلت في وقت سابق من اليوم عن وكالة أنباء "بلومبرج" أنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الروسيين بين حكومة الوفاق الليبية في طرابلس وبين روسيا الأسبوع الماضي.. مشيرة إلى أن شوجالي وسعيفان يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.



وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق أنها تلقت تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن مشكلة إطلاق سراح شوجالي وسعيفان من السجن في ليبيا سيتم حلها في المستقبل القريب.



يُشار إلى اعتقال شوجالي وسعيفان في ليبيا في مايو 2019 بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة. ورفض الجانب الروسي هذه الاتهامات وأكد أن الروسيين كانا يشاركان في استطلاعات للرأي في ليبيا ودراسة الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في هذا البلاد. كما أن زير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا إلى الإفراج عن الروسيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن.