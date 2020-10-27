أعرب طارق الشناوي، الناقد الفني، عن أمنياته في ألا تصل الأمور إلى حد التراشق؛ بسبب تكريم مهرجان الجونة للممثل الفرنسي جيرارد دي بارديو، قائلًا إن بعض الكلمات بها تجاوز وأخرى نابية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أن من «اتجه للجونة وطنيًا»، مشيرًا إلى أحقية من لم يتجه للمهرجان ولديه موقف من الممثل الفرنسي في التعبير عن رفضه، لكن دون مصادرة حق الآخر في أن يرى عكس ذلك.

وأشار إلى أن اتحاد النقابات الفنية أصدر قرارًا بمقاطعة المهرجان، لم توقع عليه نقابة الممثلين، متابعًا: «علينا ألا نزج بالوطنية، في الأمر، من ذهب وطنيًا ولا يجب أن نجعل الوطن عرضة للتراشق».

وأوضح أن الممثل الفرنسي يطبع مع إسرائيل لأن بلده لا تعاني مشكلة معها، مضيفًا: «فكره وثقافته ليست رافضة لإسرائيل وعلينا ألا نحكم على من يأتِ إلينا بجعله يتبنى مواقفنا».

وكرم مهرجان الجونة في دورته الرابعة، الممثل الفرنسي، جيرارد دي بارديو، احتفالًا بمسيرته الطويلة في عالم السينما، رغم الانتقادات الموجهة إليه، بسبب دعم «بارديو» لإسرائيل.