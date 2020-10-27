حكومة إسرائيل: غدا عقد مباحثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحضور وسيط أمريكي

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إن اللقاء الثاني ‏للبعثة الإسرائيلية للمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، سيُعقد غدا، مع البعثة اللبنانية في قاعدة اليونيفيل في الناقورة، وذلك بحضور بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر.

وأضاف جندلمان، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن ‏البعثة ستنظر في احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة.

وذكر أنه من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس.