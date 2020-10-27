 حكومة إسرائيل: غدا عقد مباحثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحضور وسيط أمريكي - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 9:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

حكومة إسرائيل: غدا عقد مباحثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحضور وسيط أمريكي

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:09 م

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إن اللقاء الثاني ‏للبعثة الإسرائيلية للمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، سيُعقد غدا، مع البعثة اللبنانية في قاعدة اليونيفيل في الناقورة، وذلك بحضور بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر.

وأضاف جندلمان، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن ‏البعثة ستنظر في احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة.

وذكر أنه من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك