 شركة كهرباء أمريكية ترجع سبب اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا إلى معدات كهربائية - بوابة الشروق
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شركة كهرباء أمريكية ترجع سبب اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا إلى معدات كهربائية

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 4:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 4:25 م

أرجعت شركة كهرباء أمريكية تعمل في جنوب ولاية كاليفورنيا- اليوم الثلاثاء- أسباب حريق أجبر السلطات على إصدار أوامر الإخلاء لحوالي 100 ألف شخص وإصابة عنصري إطفاء بجروح خطيرة إلى معدات كهربائية.

 

وقالت شركة "إيدسون" -في تقرير أرسلته للجنة المرافق العامة بولاية كاليفورنيا؛ وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن "سلك تثبيت" يربط خط اتصالات بكابل دعم ربما يكون قد اصطدم بخط توصيل بجهد 12000 فولت فوقه.

 

وجاء التقرير في الوقت الذي قطعت فيه الشركة الكهرباء عن حوالي 38 عميل في خمس مقاطعات بما في ذلك المناطق المحيطة بالحريق، وهو إجراء احترازي لمنع تطاير المعدات أو اصطدام الأشجار بخطوط الكهرباء مع هبوب رياح قوية في الولاية.

 

يذكر أن حريق جديد غطي منطقة مساحتها نحو 16 كيلومترا في مقاطعة أورانج جنوب لوس أنجلوس، حيث أصيب اثنان من عناصر الإطفاء، بجروح خطيرة أثناء إخماد الحريق.

 

ويأتي الحريق ضمن سلسة حرائق عدة اندلعت في المنطقة، بما في ذلك حريق آخر في مقاطعة أورانج دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء بالقرب من مدينة يوربا ليندا.


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