مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين باريت قاضية بالمحكمة العليا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية، على تعيين إيمي كوني باريت كأحدث قاضية بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -فى تصريح اليوم الثلاثاء- عن قرار المحكمة خلال حشد انتخابي له في ولاية بنسلفانيا، واصفا باريت بأنها واحدة من ألمع العقول القانونية في البلاد، وأنها ستدافع عن الحقوق والحريات.

يأتي هذا بما يسمح للرئيس الأمريكي بثالث تعيين له في المحكمة العليا قبل أسبوع واحد من انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي باريت -48 سنة- اليمين الدستورية بالبيت الأبيض، وستكون خامس قاضية في تاريخ المحكمة الأمريكية، وصوت جميع الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، باستثناء السيناتور سوزان كولينز، لصالح باريت أما جميع الديمقراطيين فعارضوا فكانت النتيجة 51 مقابل 48 صوتا.

وتحل باريت محل القاضية الشهيرة روث جينسبرج، التي توفيت مؤخرا، ويرى البعض أن باريت ستثقل كفة الجمهوريين، وبتعيينها يصبح هناك 6 أصوات للجمهوريين "أنصار الرئيس ترامب" بالمحكمة العليا مقابل 3 من الديمقراطيين.

وكان الديمقراطيون يتطلعون إلى عدم نظر مجلس الشيوخ في أمر تعيينها إلا بعد الانتخابات الرئاسية.