رئيس رومانيا: نحرص على تعزيز الشراكة مع مصر نحو المستقبل

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أكّد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر نحو المستقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن الدورة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادي المختلطة ستلعب دورًا هامًا في توسيع التعاون الثنائي في تنفيذ الكثير من المشروعات.

وأشار إلى الاتفاق على ضرورة إيجاد سبل جديدة لاستثمار وتنمية التعاون في مجالات أساسية لمصر وهي الزراعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والأمن والسيبراني والتعليم والابتكار.

وشدّد على ضرورة العمل سويًّا لتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إطلاق مشروعات مشتركة جديدة على الصعيد الدولي.