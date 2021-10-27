السفير الكوري: مصر غنية بشبابها الواعد في مختلف المجالات

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إنه محظوظ لوجوده في مصر، حيث تتعانق الطبيعة الخلابة مع التراث الثقافي والحضاري الثري، مشيراً إلى أن مصر غنية بشبابها الواعد في مختلف المجالات.

وأعرب السفير - في ختام أسبوع الثقافة الكورية الذي نظمه المركز الثقافي الكوري على المسرح الصغير بدار الأوبرا - عن امتنانه لاهتمام الشعب المصري بالثقافة الكورية ومشاركته ليس فقط في الاستمتاع بأغاني "كي بوب"، وإنما أيضاً بالمشاركة في هذه الفاعلية وإظهار مواهبهم ومهاراتهم الفنية، وفق بيان للمركز الثقافي الكوري اليوم الأربعاء.

وقال السفير الكوري إن التلاقي الحضاري بين الشعب الكوري والمصري يمتلئ بمكونات مختلفة ولكنها في الوقت نفسه منسجمة مع بعضها البعض.

وعلى هامش الفعالية، أقيم معرض صور فنية لأهم فرق ونجوم الكي بوب حيث استمتع الحضور بالتقاط الصور التذكارية، وبعد انتهاء العروض التي نالت استحسان الجمهور، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من السفير الكوري ورئيس الجالية الكورية جو تشان هو والدكتور أحلام يونس الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والدكتور عاطف عوض عميد معهد البالية، أسماء الفائزين في المسابقة.

وفي فئة الغناء، فازت كريستين لويس بالمركز الأول، وفي المركز الثاني زيلا عمرو، وفي فئة الرقص فازت ياسمين أحمد بالمركز الأول وليليا الخطيب بالمركز الثاني وحصل محمد نبيل ومحمود محمد على جائزة الفريق الأكثر شعبية.

وكان أسبوع الثقافة الكورية قد انطلق في الأسبوع الماضي، حيث تم تواصلت عروض ليالي السينما الكورية على مدار أربعة أيام، كما تم افتتاح معرض الفنون الكورية بمتحف أحمد شوقي والذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.