ارتفاع إيرادات شنايدر إلكتريك خلال الربع الثالث

أعلنت شركة مستلزمات شبكات الكهرباء الفرنسية شنايدر إلكتريك، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8ر11% سنويا إلى 22ر7 مليار يورو.
جاءت الزيادة في إيرادات الشركة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.
وزادت إيرادات قطاع مستلزمات إدارة الطاقة خلال الربع الثالث بنسبة 3ر11% إلى57ر5 مليار يورو، في حين زادت إيرادات قطاع الأنظمة الآلية الصناعية بنسبة 7ر13% إلى 65ر1 مليار يورو.
في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها المالية للعام الحالي. وتتوقع الشركة نمو أرباحها المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك بما يتراوح بين 19 و24% ونمو إيراداتها بنسبة تتراوح بين 11 و12% سنويا.