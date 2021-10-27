ارتفاع إيرادات شنايدر إلكتريك خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة مستلزمات شبكات الكهرباء الفرنسية شنايدر إلكتريك، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8ر11% سنويا إلى 22ر7 مليار يورو.

جاءت الزيادة في إيرادات الشركة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وزادت إيرادات قطاع مستلزمات إدارة الطاقة خلال الربع الثالث بنسبة 3ر11% إلى57ر5 مليار يورو، في حين زادت إيرادات قطاع الأنظمة الآلية الصناعية بنسبة 7ر13% إلى 65ر1 مليار يورو.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها المالية للعام الحالي. وتتوقع الشركة نمو أرباحها المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك بما يتراوح بين 19 و24% ونمو إيراداتها بنسبة تتراوح بين 11 و12% سنويا.



