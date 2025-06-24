ليشي مديرا فنيا جديدا لأوساسونا

أعلن نادي ​أوساسونا​ الإسباني تعيين الإيطالي ​أليسيو ليشي​ مدربًا جديدًا للفريق الأول حتى يونيو2027، خلفًا لفيسنتي مورينو​.

وبذلك يصبح ليشي خامس مدرب أجنبي في تاريخ النادي، بعد بريزتش، أجيري، أوربان وفاسيليفيتش.

المدرب الشاب (39 عامًا) كان قد قاد ​ميرانديس​ في الموسم الماضي لتحقيق المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية والوصول إلى نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز، ما جذب اهتمام إدارة أوساسونا.

ليشي بدأ مسيرته في الكرة الإسبانية عام 2011 مع فرق الشباب في ​ليفانتي​، وتدرج حتى وصل للفريق الأول عام 2021، قبل أن يتولى قيادة ميرانديس في 2023.

ويأمل أوساسونا في بناء مشروع جديد مع مدرب طموح.