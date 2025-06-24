هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، اليوم الثلاثاء، أن هولندا ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تبلغ 175 مليون يورو (203 مليون دولار) لتسهيل إنتاج مسيرات تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو.

وتهدف هولندا لشراء أنظمة رادار قادرة على تتبع الطائرات المسيرة لتصد أوكرانيا الهجمات شبه اليومية على المواقع الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن التشارك في "إنتاج المسيرات مع دول أخرى يمثل أولوية حاليا، وفقا لتقرير لوكالة أنباء "إيه إن بي". ونقل عنه القول: "بدأنا التعاون مع عدد من الدول ونحن مسرورون بالقدرة على العمل مع هولندا في إنتاجها أيضا".

وأجرى شوف، الذي يشغل منصب رئيس حكومة تسيير الأعمال، محادثات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في لاهاي.