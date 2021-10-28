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البرهان يعفي عددا من سفراء السودان في الخارج

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 11:47 م

قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إعفاء عدد من سفراء السودان بالخارج .

وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم الأربعاء أن السفراء الذين جرى إعفاؤهم هم كل من: سفير السودان في الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم أحمد، وسفير السودان بالولايات المتحدة نور الدين ساتي، وسفر السودان في جنيف على بن يحي ابي طالب ، وسفير السودان بقطر عبد الرحيم صديق، وسفير السودان في الصين جعفر كرار، وسفير السودان بفرنسا عمر بشير مانيس.

ومن ناحية أخرى، قرر البرهان تعيين الدكتور جراهام عبد القادر أمينا عام لوزارة الثقافة والإعلام.

كما قرر البرهان إعفاء مدير سلطة الطيران المدني السوداني عدلان إبراهيم، وتعيين فخر الدين عثمان مديرا للسلطة.

وكان مطار الخرطوم الدولي قد استأنف - اليوم - رحلات الطيران.

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