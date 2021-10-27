‎‎هيرمس: نجاح الطرح العام لأسهم «فرتيجلوب» في بورصة أبوظبي بقيمة 795 مليون دولار

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الطرح العام لشركة فرتيجلوب بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، قائلة إنه أحد أكبر الطروحات التي شهدها سوق أبو ظبي والأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات.

‎وأعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي لأسهم فرتيجلوب في سوق أبو ظبي، باعتباره أحد أكبر الطروحات التي شهدها السوق على مدار سنوات.

‎وأضاف فهمي أن هذا الطرح يُسلط الضوء على النمو القوي الذي تشهده أسواق المال بدولة الإمارات والإقبال الملحوظ من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ارتفاع مبيعات الأسمدة مدفوعة بدورة سلع قوية واهتمام فريد من نوعه بالهيدروجين .

‎وأشار فهمي إلى أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن قدرتها الفائقة على إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات في الوقت ذاته عبر مناطق متعددة بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم وفرق عمل متخصصة في الدول المختلفة ، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» المحوري في السوق المالية السعودية (تداول) مطلع أكتوبر الماضي.

‎يذكر أن شركة «فرتيجلوب» هي أكبر شركة عاملة في مجال التصدير البحري لليوريا والأمونيا في العالم وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 6.5 مليون طن من اليوريا والأمونيا الجاهزة للبيع.

‎وتلعب الشركة دورًا هامًا في تعزيز جهود إمارة أبو ظبي في مجال تصدير الهيدروجين في إطار التوجه العالمي للتنوع في استخدام وسائل الطاقة النظيفة.