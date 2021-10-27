السعودية تعلن عن دعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر بالأموال والنفط

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قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية سوف تودع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني وتوفر النفط على أساس مدفوعات مؤجلة لمساعدة البلاد في التغلب على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وصرح وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، بأن الأموال القادمة من المملكة العربية السعودية سوف تُستخدم للحفاظ على احتياطيات البنك المركزي المستنفدة عند مستوى آمن.

كما تقدم الرياض لباكستان طوق نجاة بقيمة 2ر1 مليار دولار سنويا لشراء النفط على مدفوعات مؤجلة لتغطية واحدة من الواردات الرئيسية للبلاد التي تواجه أزمة في ميزان المدفوعات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق على المساعدات خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المملكة العربية السعودية في العطلة الأسبوعية الماضية واجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء الاتفاق كدعم لباكستان بعد أن واجهت مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي لإحياء حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار مشاكل بسبب عدم إحراز تقدم في اتفاق حول إصلاحات.

وكان صندوق النقد الدولي يضغط على باكستان لإصلاح سعر الصرف القائم على السوق، والذي شهد انخفاضا شديدا للعملة المحلية ليصبح سعر الدولار الأمريكي الواحد 175 روبية أمس الثلاثاء مقابل 153 روبية في مايو.