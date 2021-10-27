ليكرز يحقق انتصارا صعبا على سبيرز في دوري السلة الأمريكي

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عوض أنتوني ديفيز وراسيل ويستبروك غياب النجم ليبرون جيمس وقادا لوس أنجليس ليكرز إلى انتصار صعب على سان أنطونيو سبيرز 125 / 121 صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل ديفيز 35 نقطة و17 متابعة وأضاف ويستبروك 33 نقطة وعشر متابعات ليحقق ليكرز الفوز في المباراة التي استمرت لوقت إضافي.

وعلى الجانب الآخر، سجل جاكوب بولتل 27 نقطة و14 متابعة لسبيرز وأضاف ديجونتي مراي 21 نقطة و15 تمريرة حاسمة و12 متابعة كما سجل لوني ووكر 21 نقطة للفريق لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

وغاب النجم ليبرون جيمس عن صفوف ليكرز في أول مباراة للفريق خارج ملعبه هذا الموسم، بسبب إصابة في الكاحل الأيمن كان قد تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام ممفيس جريزليس.

وسجل كيمبا ووكر 19 نقطة وخمس تمريرات حاسمة ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 112 / 99 .

وكان الفوز هو الأول لنيكس على سيكسرز خلال أربعة أعوام، وجاء بعد 15 هزيمة متتالية لنيكس في سجل مواجهات الفريقين.

وأضاف ايفان فورنير 18 نقطة لنيويورك نيكس كما سجل زميله جوليوس راندل 16 نقطة و11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة للفريق.

وحقق جولدن ستيت واريورز الانتصار الرابع على التوالي في الموسم الجديد وتغلب على أوكلاهوما سيتني ثاندر 106 / 98 مستفيدا من تألق ستيفن كاري الذي سجل 23 نقطة للفريق، كما أحرز زميله أندرو ويجينز 21 نقطة وأضاف داميون لي 20 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب يوتا جاز على دنفر ناجتس 122 / 110 ودالاس مافريكس على هيوستن روكتس 116 / 106 .