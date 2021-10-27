زراعة الوادي الجديد تختتم الدورة التدريبية لتحسين إنتاجية نخيل التمر

اختتمت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد الدورة التدريبية لرفع وتحسين إنتاجية نخيل التمر في مصر، والتي استمرت على مدار يومين، في إطار التعاون بين الجامعة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.



وقال الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بالوادي الجديد، إن فعاليات اليوم الثاني والأخير من الدورة شملت التدريب الحقلي على طرق فحص وعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل، والتدريب الحقلي على طرق فحص النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء لطلاب كلية الزراعة، وتم التدريب بمنطقة الشركة 8، بجانب تدريب حقلي على طرق فحص النخيل المصاب بتبقعات الأوراق، والتدريب الحقلي على تدوير مخلفات النخيل وإنتاج الكمبوست والبيوتشار.



وأضاف كساب أن الكلية لديها حرص شديد نحو المشاركة في مقاومة سوسة النخيل الحمراء والاهتمام الكامل بتحسين إنتاجية نخيل التمر في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمراكز البحثية والقطاع الزراعى، والاهتمام بكل ما يخدم النخيل وخاصة مقاومة سوسة النخيل الحمراء، وتقديم كل ما يرفع من قيمة التمور بسرعة في العمل ودقة وتبادل للخبرات، وإسهاماً من المبادرة الرئاسية ليصبح بالمحافظة 5 ملايين نخلة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.